Gang ataca à marretada

Cinco ladrões assaltam bombas e prendem funcionário.

Encapuzados e armados com marretas, os cinco assaltantes partiram a porta do posto de abastecimento de combustíveis da Galp, na A25, junto ao estádio de Aveiro, domingo de madrugada, e prenderam no escritório o único funcionário que trabalhava na loja. Fugiram com o dinheiro que estava na caixa registadora, cuja quantia não foi revelada.



O alerta foi dado à GNR, às 04h40, para as bombas do sentido Aveiro-Viseu da A25. Mal se aproximou do posto, que funciona 24 horas por dia, o gang começou por partir a porta à marretada e, após conseguir aceder ao interior da loja de conveniência, os ladrões obrigaram o funcionário, sob ameaça de agressão, a dirigir-se para uma divisão, onde permaneceu até o grupo sair do local.



Os assaltantes, que fugiram de carro em direção a Albergaria-a-Velha, terão levado apenas o dinheiro. Apesar de assustado, o funcionário da gasolineira não sofreu ferimentos graves, nem necessitou de ser hospitalizado.



O Correio da Manhã tentou obter esclarecimentos junto do responsável do posto de abastecimento de combustíveis, mas sem sucesso.



PORMENORES

Posto ficou sem porta

Durante a manhã de domingo, a porta automática principal do posto de combustíveis da A25 ainda não tinha sido substituída pelos responsáveis do espaço, que estava a funcionar com normalidade.



Ataque semelhante

Também na semana passada, uma padaria, em Pigeiros, Santa Maria da Feira, foi assaltada com recurso a marretas, durante a madrugada. Os ladrões roubaram uma carrinha nas imediações do espaço e partiram a porta principal. Uma vizinha deu o alerta, e o grupo fugiu.