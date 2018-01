Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ataca moradia de luxo no Estoril

Assaltantes roubaram três relógios avaliados em quase 30 mil euros.

08:50

Um grupo de assaltantes invadiu este domingo uma moradia de luxo na rua de Angola, no Estoril, Cascais.



De acordo com fontes policiais, escalaram um muro que cerca a propriedade e depois arrombaram uma janela, por volta das 12h00. Fugiram sem ser detetados com diversos bens, entre eles três relógios avaliados em quase 30 mil euros. Na altura não estaria ninguém em casa.



O caso foi participado à PSP, que está a investigar o furto. Desconhece-se a totalidade dos bens levados pelo gang, bem como o número de assaltantes.