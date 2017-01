Gang atira ouro para a rua

O que achou desta notícia?







Um gang foi detido na terça-feira à tarde, em Castro Laboreiro, Melgaço, após furtar peças de ouro de uma casa.O grupo era já investigado por dezenas de crimes semelhantes, no distrito de Viana do Castelo, sempre com o mesmo método. Tocavam à campainha para detetar a presença de moradores. Se viessem à porta, fingiam vender roupa. Caso contrário, invadiam a habitação.Quando a GNR intercetou o carro em que seguiam os quatro homens e uma mulher, dos 19 aos 26 anos e familiares entre si, os ladrões atiraram algumas das joias pela janela. Foram apreendidas dezenas de peças.