Gang caçado após assaltos em várias casas

PORMENORES

Cofres arrombados

A investigação da GNR começou após um furto em Portimão, que deu origem a várias diligências. Ao que o CM apurou, em alguns dos assaltos foram arrombados cofres onde estavam guardados dinheiro e objetos valiosos.



Dois na cadeia

Os três homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 45 anos, foram ouvidos ontem por um juiz de instrução no Tribunal de Portimão e dois deles foram colocados em prisão preventiva. Os outros dois foram colocados em liberdade com termo de identidade e residência.



Estudavam os alvos ao pormenor e quando atuavam sabiam que iam ter sucesso. O grupo de assaltantes foi desmantelado pela GNR quando dois elementos se preparavam para fugir do país com uma grande quantia de dinheiro.O grupo já estava na mira do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Portimão há quatro meses. Era considerado "muito evoluído" e "usava ferramentas especializadas para os crimes", explicou aoo capitão Pedro Pereira, comandante do Destacamento da GNR de Portimão.Os quatro assaltantes, três homens e uma mulher de um país do leste europeu, foram detidos quarta-feira. A GNR conseguiu recuperar cerca de 149 mil euros em notas e moedas e vários objetos valiosos, como relógios, fios de ouro e outras joias. Segundo o mesmo responsável da GNR, "seria o resultado de vários furtos em toda a região do Algarve".