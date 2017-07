Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang de assaltantes condenado a prisão por vaga de 20 roubos

Penas mais pesadas foram aplicadas a 2 arguidos.

Por A.R. | 08:46

Foram condenados ontem, no Tribunal de Aveiro, a penas efetivas, seis arguidos acusados de estarem envolvidos em vinte assaltos à mão armada a bancos, farmácias , ourivesarias e estabelecimentos comerciais entre as zonas de Braga e Aveiro durante o ano de 2015.



As penas mais pesadas, de 16 anos e seis meses e 10 anos e seis meses de prisão, foram aplicadas a 2 arguidos que já aguardavam julgamento em prisão preventiva e que tinham antecedentes criminais.



Há ainda casos de penas suspensas e três foram absolvidos.