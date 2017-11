Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang destrói banco com explosão de ATM

Três ladrões encapuzados atacam caixa multibanco, em Nine, e roubam todo o dinheiro.

Por Liliana Rodrigues | 09:19

"Foi um estrondo enorme. Acordei e fui à janela. Vi três homens a fugir com uma mala para um BMW preto. Depois, voltei logo para dentro de casa, fiquei com medo que me vissem." É ainda assustado que um dos moradores do prédio recorda, sob anonimato, a explosão que, por volta das 04h30 de ontem, destruiu por completo a dependência da Caixa de Crédito Agrícola de Nine, Vila Nova de Famalicão.



O gang - que será responsável por vários assaltos semelhantes nos últimos meses, no Norte do País - voltou a escapar com todo o dinheiro que havia na caixa multibanco, cujo valor não foi apurado. A Polícia Judiciária do Porto continua a investigar a onda de crimes similares. Até ao fecho desta edição, ninguém tinha sido detido neste caso.



O ataque foi de tal forma violento que foi ouvido a mais de um quilómetro de distância. Até as paredes de tijolo da dependência bancária, no rés do chão de um prédio com pelo menos oito apartamentos, cederam à explosão, e vários vidros e estruturas metálicas foram projetadas para o outro lado da estrada. Apesar da violência da explosão, ninguém foi atingido.



Os danos são elevados, embora não estejam ainda totalmente contabilizados. A dependência, na avenida dos Correios, deverá manter-se fechada por tempo indeterminado enquanto vão decorrer as obras de reparação. Apesar de os apartamentos não terem sido afetados, a estrutura do edifício deverá ser vistoriada para confirmar que não há risco de ruína.