Gang do BMW volta a atacar à bomba

Roubaram dinheiro no primeiro e falharam o segundo multibanco.

Por Miguel Curado | 08:36

Um grupo de quatro assaltantes, que se faz transportar num BMW preto, é suspeito de mais dois roubos à bomba – um concretizado e outro tentado –, cometidos ontem em caixas multibanco (ATM) de Sintra e Lisboa, respetivamente. A Polícia Judiciária investiga o envolvimento deste gang noutros roubos semelhantes, ocorridos na Área Metropolitana da capital.



A primeira aparição do gang, ontem de madrugada, teve lugar junto ao Janas Futebol Clube, uma coletividade em Janas, Sintra.



O BMW preto, que já identifica o grupo, foi estacionado cerca das 03h30. Um assaltante ficou ao volante, enquanto os outros três, encapuzados, correram em direção a uma caixa ATM instalada junto à sede da coletividade. Em poucos segundos injetaram gás no equipamento, provocando depois uma potente explosão.



O cofre do ATM, que tinha sido carregado horas antes, foi projetado, ficando assim à disposição dos três assaltantes. Estima-se que tenham deitado a mão a dezenas de milhares de euros, conseguindo depois escapar a alta velocidade antes da chegada da GNR de Colares.



Cerca de uma hora depois, na avenida General Roçadas, em Lisboa, o mesmo carro foi visto a parar junto a uma companhia de seguros. Recorrendo ao mesmo método, os quatro assaltantes fizeram rebentar outro ATM. Apesar de terem provocado enormes estragos, os assaltantes não conseguiram roubar dinheiro.



A Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ investiga ambos os crimes.