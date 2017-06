Gang em preventiva por atingir PJ a tiro





Um quarto homem, atingido com dois tiros, foi apanhado em Pontevedra, Espanha, quando tentou receber assistência médica. Será posteriormente extraditado.



Dois foram apanhados na semana passada.



Os primeiros três suspeitos foram detidos logo após o tiroteio e no seguimento da perseguição, iniciada depois de terem assaltado uma bomba de gasolina em Vila Nova de Famalicão. A Judiciária seguiu-os até ao Porto e foi já na Via Norte que tentou pará-los.Um quarto homem, atingido com dois tiros, foi apanhado em Pontevedra, Espanha, quando tentou receber assistência médica. Será posteriormente extraditado.Dois foram apanhados na semana passada.

Foram detidos mais dois elementos do gang violento que no último fim de semana de maio disparou contra os inspetores da PJ do Porto, durante uma perseguição policial - que só terminou em Leça do Balio, Matosinhos.Um dos suspeitos, agora apanhado, foi baleado numa mão pelos inspetores durante o tiroteio. Na altura terá sido assistido numa clínica. Não foi a um hospital para não deixar rasto.Um destes suspeitos é irmão de outro, que já foi caçado anteriormente pela Judiciária, por participar no tiroteio. Os dois assaltantes agora capturados ficaram, ontem, em prisão preventiva. Juntam-se assim aos outros seis, já na cadeia.