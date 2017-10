Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang espalha terror e mata rival à traição

Jovem foi esfaqueado nas costas por rivais. Outros dois feridos em luta com seguranças.

Por João Tavares e Tânia Laranjo | 01:30

A noite tinha sido de diversão na zona de Santos, em Lisboa, mas o terror acabou por escalar com a hora de encerramento dos bares. No espaço de minutos, dois crimes sangrentos que resultaram num jovem morto e outros dois feridos. Todos atacados à facada.



Miguel Ângelo, de 20 anos – completava amanhã 21 –, conhecido por ‘Kanuna’, acabou por morrer num confronto entre grupos rivais, no cruzamento da rua do Instituto Industrial e a avenida 24 de Julho. Foi morto à traição, alvo de várias facadas nas costas. Os agressores estão em fuga.



A 400 metros de distância, no largo Vitorino Damásio, e de forma quase simultânea, um confronto entre seguranças e clientes de um bar acabou com mais dois esfaqueados. Um deles, menor, foi levado de ambulância para o Hospital de Santa Maria, ficando internado em Pediatria com diversos golpes no pescoço, abdómen e braço. Mais tarde, a PSP percebeu que um outro jovem deu entrada no hospital São Francisco Xavier, para onde se dirigiu de táxi. Também neste caso não houve detenções.



Foi pelas 04h00 da madrugada de ontem que a confusão se gerou naquela zona. Junto ao corpo de Miguel Ângelo foi encontrada uma faca, que se supõe ter sido a usada no crime brutal. Foi recolhida por uma brigada da secção de homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa, que esteve no local a recolher mais indícios e o depoimento de testemunhas do homicídio.



Na outra situação, a desordem começou ainda no interior de um espaço de diversão noturna, tendo resultado na expulsão de dois jovens. Os ânimos exaltaram-se e gerou-se um violento confronto, que resultou em mais dois feridos. Também neste caso a PSP foi chamada, mas ambas as investigações acabaram por ficar sob a alçada da Polícia Judiciária.