Gang espalha terror em vaga de explosões

Moradores ameaçados com arma depois do sobressalto pelo estrondo num dos quatro assaltos.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

"Ouvi um estrondo e vim à janela quando me deparei com quatro homens encapuzados e armados que gritaram aos meus vizinhos para se afastarem da varanda e dispararam para o ar. Só tive tempo de me esconder. Temi pela minha vida", diz José Carvalho, um dos moradores da rua João Paulo II, em Recarei, Paredes, que viveram uma noite de terror. Foram vítimas do gang de cinco elementos que fez ali um dos quatro assaltos à bomba da mesma madrugada no norte do país.



"Acordei com a explosão e, ao olhar pela janela, eles viram-me e gritaram apontando a arma para mim. Fugi para outra divisão da casa com a minha filha e a minha mulher, foram momentos de pânico", conta um morador do primeiro andar do prédio onde fica a dependência bancária do BIC no largo do Souto, em São Pedro de Fins, na Maia. Os cinco homens conseguiram levar o cofre na mala de um BMW de cor escura.



"Eles fizeram isto muito rápido. Não durou mais de cinco minutos e fugiram com a mala do carro aberta devido ao tamanho do cofre", acrescentou a testemunha, que alertou a GNR local. As autoridades prosseguem as investigações mas os testemunhos dos moradores e a forma de atuar levam as autoridades a reforçar a tese de que se trata do mesmo gang.



O primeiro alerta para uma explosão em multibancos foi dada à GNR cerca das 2h00, em Labruge, Vila do Conde: os assaltantes não conseguiram entrar no antigo edifício da junta de freguesia. Seguiram depois para a Póvoa de Varzim, onde da mesma forma tentaram levar dinheiro, mas sem sucesso.



Na Maia, os assaltantes espalharam terror ao transportar o cofre, ameaçando quem se tivesse apercebido do roubo e terminaram, finalmente, a madrugada de assaltos em Paredes.



No curto espaço de duas horas e meia fizeram um percurso de carro de 65 quilómetros. São procurados pela Judiciária.



PORMENORES

Percurso pelo distrito

O gang fez um percurso, de madrugada, de cerca de 65 quilómetros de carro entre a zona da Póvoa de Varzim e Paredes.



Outros casos

O registo de várias explosões de caixas ATM na mesma madrugada não é novo para as autoridades, que registaram três explosões na madrugada do dia 26 de setembro.



Ataques sem sucesso

Os assaltantes não conseguiram levar dinheiro da explosão na Póvoa de Varzim nem em Labruge, Vila do Conde.