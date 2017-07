Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang faz ataque à bomba junto a cofre dos exames

Agentes da PSP de serviço na Editorial do Ministério da Educação tentaram travar roubo a caixa multibanco.

Por João Tavares e Magali Pinto | 08:12

O gang de cinco encapuzados – em dois carros – escolheu fazer explodir um multibanco em Mem Martins, Sintra, junto a várias vias que podiam ser usadas para a fuga. Só um pormenor lhe escapou. Em frente ao posto da Galp onde estava a ATM fica a Editorial do Ministério da Educação, guardada de noite pela polícia. Os agentes da PSP ainda tentaram evitar o roubo, mas o gang fugiu. Os assaltantes deixaram ficar para trás parte do dinheiro.



Os agentes da PSP estavam dentro do enorme armazém onde são impressos e guardados os exames nacionais, quando pouco antes das 05h00 de ontem se ouviu uma explosão. Os polícias saíram, saltaram um gradeamento e tentaram travar o roubo.



Mas os assaltantes aceleraram em direção ao IC19. Os cinco homens – usando gorros e roupa desportiva – acabaram por deixar para trás parte do dinheiro e uma caixa multibanco que ficou destruída na explosão, bem como danos na estrutura da bomba situada na estrada de Mem Martins.



O local foi de imediato isolado pela PSP e a Judiciária foi chamada para recolher indícios que ajudem a identificar e a localizar o grupo de cinco assaltantes.



Ação foi filmada por bombas e ministério

Toda a ação dos assaltantes terá ficado registada pelos sistemas de videovigilância, não só da bomba de gasolina como também pelo instalado na parte exterior do armazém onde são impressos e guardados todos os exames nacionais.



As imagens vão agora ser analisadas pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, que também já ouviu os dois agentes da PSP que ali se encontravam de serviço gratificado.