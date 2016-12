Gang faz explodir caixa multibanco

O ataque ficou gravado através do sistema de videovigilância do banco.



Uma testemunha disse às autoridades ter visto um carro de cor escura a sair da zona a alta velocidade.O ataque ficou gravado através do sistema de videovigilância do banco.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Dois ataques a caixas multibanco em apenas 24 horas. Roubos a dependências bancárias do Crédito Agrícola, que distam entre si apenas cinco quilómetros, causaram diversos danos e lançaram o medo entre os habitantes da zona de Alcochete.Se na madrugada de quinta-feira, no Samouco, os três assaltantes não chegaram a levar o dinheiro do multibanco, já ontem, no centro de Alcochete, conseguiram apoderar-se de milhares de euros. A Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária tenta agora perceber se os roubos foram cometidos pelo mesmo gang e identificar os seus elementos.Desta vez, o alerta chegou à GNR às 04h13. Junto à igreja matriz, os encapuzados injetaram gás no terminal de multibanco e fizeram-no explodir. Posteriormente, entraram na dependência e retiraram as duas gavetas com o dinheiro.