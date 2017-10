Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang fecha mulher na cozinha durante assalto

Valor do roubo não foi ainda totalmente apurado.

Por S.A.V. | 06:00

Uma mulher de 60 anos foi na quarta-feira sequestrada em casa por um trio de assaltantes que levou todas as peças em ouro que a vítima guardava na sua moradia, no Estoril, Cascais. O valor do roubo não foi ainda totalmente apurado.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, o crime ocorreu ao final da manhã. A vítima tinha deixado a porta aberta e os assaltantes aproveitaram para entrar na moradia.



A mulher foi sequestrada e fechada na cozinha enquanto os ladrões ‘limparam’ todo o ouro. Fugiram depois num carro cinzento.



A mulher não foi agredida, mas ficou muito assustada com a coação e ameaças a que esteve sujeita.



A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária investiga.