Gang feminino rouba taxistas

Quando as três amigas mandavam parar os táxis, os condutores estavam longe de adivinhar que viveriam momentos de terror às mãos das jovens. Acabavam agredidos, de faca encostada ao corpo, e depois abandonados sem o dinheiro que transportavam. As suspeitas, entre os 18 e os 20 anos, foram agora detidas pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa. Estão indiciadas por dois roubos.Este gang feminino atuava sempre durante a noite. Os assaltos aconteceram em fevereiro, na zona de Benfica, Lisboa, onde moravam. As jovens entravam nos táxis e, durante a viagem, acabavam por atacar os condutores. Uma delas, sentada atrás, fazia uma ‘gravata’ – apertava o pescoço com o braço – à vítima, que era depois ameaçada com uma faca e logo obrigada a entregar os pertences.Um dos condutores ficou ainda sem o aparelho de localização GPS. A PSP, com as denúncias, começou a investigar e deteve agora as ladras, no cumprimento de mandados de detenção. As suspeitas acabaram por ser presentes a um juiz em primeiro interrogatório judicial. Saíram em liberdade com a obrigação de se apresentarem três vezes por semana na PSP.