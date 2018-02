Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang homicida da A16 julgado quinta-feira

Grupo começou por assaltar uma carrinha de valores, em fevereiro de 2016, no Continente do Lourel.

Por M.C. | 09:44

Começam na quinta-feira a ser julgados, no Tribunal de Sintra, os seis assaltantes que integraram o chamado gang da A16.



O grupo começou por assaltar uma carrinha de valores, a 28 de fevereiro de 2016, no Continente do Lourel.



Na fuga tentaram roubar mais duas viaturas.



À terceira tentativa de carjacking mataram a tiro João Carlos Silva, 49 anos, na A16.