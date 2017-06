Gang juvenil furta carros e foge à PSP

O gang seguia em dois carros furtados no dia 19 (Fiat Uno) e 23 (Fiat Cinquecento). Tentaram furtar outros dois. Uno e Honda.Um dos ladrões, com apenas 16 anos, terá desaparecido há dias de uma escola da Casa Pia, onde se encontrava institucionalizado.A PSP já tem todos os elementos deste grupo criminoso referenciados por diversos furtos em viaturas, em especial no concelho de Oeiras.