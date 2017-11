Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang juvenil rouba e agride turista com socos e pontapés

Vítima ficou sem uma carteira e telemóvel.

Por J.T. | 08:22

A PSP intercetou três elementos de um gang juvenil que, na madrugada de sábado, atacaram um turista na zona da Baixa de Lisboa. A vítima foi agredida com vários socos e pontapés, tendo ficado sem uma carteira e telemóvel.



No espaço de 12 horas, a PSP acabou por intercetar três dos seis ladrões, com idades entre os 14 e 18 anos.



Logo após o roubo, a PSP conseguiu localizar um dos ladrões, que estava na posse dos bens, que acabaram entregues à vítima.



Os restantes dois foram detidos na sequência de diligências da PSP.