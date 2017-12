Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ‘limpa’ duas farmácias de madrugada

Grupo de assaltantes arrombou estabelecimentos no Cartaxo e em Aveiras de Cima.

Por J.C.R. | 20.12.17

Um grupo de assaltantes arrombou duas farmácias esta terça-feira de madrugada no Cartaxo e em Aveiras de Cima. Fugiram com um montante em dinheiro ainda não apurado.



O primeiro assalto ocorreu pelas 5h25, na Farmácia Central do Cartaxo. A PSP foi alertada, mas o grupo, que usou um carro vermelho escuro, já tinha fugido.



Cerca de uma hora depois, o mesmo veículo foi visto junto a uma farmácia em Aveiras de Cima.



O grupo partiu um vidro e levou o que quis, voltando a escapar antes da chegada da GNR.