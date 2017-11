Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang rebenta à bomba duas caixas multibanco

Grupo armado fez roubos em Tábua e em Poiares.

08:12

Um grupo de assaltantes armado fez ontem explodir, com recurso a gás, duas caixas multibanco que se localizam a 35 quilómetros de distância uma da outra, em dois concelhos do distrito de Coimbra.



O primeiro assalto ocorreu em Tábua às 03h45, enquanto o segundo registou-se 45 minutos depois mais a sul, em Vila Nova de Poiares. Em ambos os roubos à bomba os assaltantes conseguiram levar milhares de euros das caixas.



Os três assaltantes estavam encapuzados e, segundo fonte policial, revelam profissionalismo. O modo como atuaram é muito semelhante ao de um grupo que tem vindo a fazer outros assaltos nos últimos meses na zona de Lisboa e no Oeste.



Em Tábua, os moradores ouviram duas explosões seguidas. Foram à janela e ficaram surpreendidos com a calma dos assaltantes, que, indiferentes, prosseguiram com o roubo.



"Sabiam bem ao que iam. Viram-nos na janela mas continuaram", contou ontem ao CM uma residente que pede para não ser identificada. A caixa multibanco que explodiu estava instalada numa ótica, tendo-se registado com o assalto danos avultados no interior da loja.



Em Vale de Vaz, Vila Nova de Poiares, o grupo ameaçou os dois funcionários e um cliente do posto de abastecimento de combustíveis onde estava instalada a caixa multibanco e provocaram a explosão, que danificou as instalações. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Centro.



Carro de alta cilindrada

As testemunhas dos assaltos viram três homens encapuzados e um deles armado. Utilizavam um carro de alta cilindrada, de cor escura, muito semelhante ao usado em outros roubos. Alguns residentes anotaram a matrícula, mas seria falsa.



Testemunhas ameaçadas

Os dois funcionários e um cliente do posto de abastecimento de combustíveis de Vila Nova de Poiares, onde estava instalada a caixa, foram ameaçados com uma arma de fogo e não ofereceram resistência.



Caixas carregadas

As caixas terão sido carregadas, segundo alguns moradores, no final da semana passada. Numa delas os assaltantes levaram duas gavetas com dinheiro e deixaram para trás aquela que se encontrava vazia.