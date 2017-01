Gang sequestra e rouba fortuna

O que achou desta notícia?







Um dia normal de trabalho terminou em verdadeiros momentos de terror para um vendedor de tabaco em Torres Vedras. A vítima foi ameaçada de morte, trancada na mala da carrinha, roubada e deixada numa zona de mato.O crime inicial ocorreu pelas 17h00 de segunda-feira, na rua Fernando Vicente, em Torres Vedras. O distribuidor de tabaco, de 49 anos, estava a sair de um café quando foi surpreendido por dois homens. De arma em punho, obrigaram a vítima a entrar para a parte de trás do veículo de mercadorias e arrancaram em direção a Runa. Tinha início o sequestro.O alerta para as autoridades terá sido dado pelo proprietário do estabelecimento logo a seguir. A PSP ainda mobilizou meios, mas não voltou a ver a carrinha do tabaco. A troca de informações com a GNR permitiu depois a uma patrulha localizar a viatura num caminho de terra batida paralelo à EN9.Quando os militares se aproximaram – na altura não sabiam quem estava no interior do veículo – encontraram apenas a vítima ainda no interior. Tinha sido deixada trancada pelos ladrões, que levaram a chave.A dupla de ladrões já tinha escapado. Fugiram com todo o dinheiro que o distribuidor levava – cerca de 7 mil euros em dinheiro –, mas deixaram todo o tabaco que ainda estava no interior para trás. Apesar do susto, o homem não apresentava ferimentos. Não terá conseguido fazer uma descrição dos assaltantes.O caso está agora sob a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa.