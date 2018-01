Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang sequestra mãe e dois bebés

Assaltantes ameaçaram matar os menores, de 7 meses e 3 anos.

Por Francisco Manuel | 09:00

O marido tinha acabado de sair para o trabalho quando a mulher ouviu bater à porta. Assim que a abriu, quatro homens, com carapuços na cabeça, atacaram-na. "Dinheiro, dinheiro, dinheiro!", disseram, em tom ameaçador.



A vítima, de 27 anos, foi levada para o quarto onde estavam os dois filhos, de sete meses e três anos. Os assaltantes remexeram a casa toda à procura de notas. Fugiram quando encontraram 300 euros, libertando a mulher e os dois bebés.



O crime ocorreu na manhã de dia 11, em Vagos. A mulher e os dois filhos viveram momentos de terror. Os assaltantes ameaçaram matar os bebés e a mãe, que suplicou pela vida. O gang foi traído pelo carro, um Alfa Romeo branco e, na terça-feira, foi detido pela PJ de Aveiro.



O dono do carro foi o primeiro a ser identificado. Aos inspetores da PJ, confessou o seu envolvimento e denunciou os cúmplices. Argumentou que não sabia o que se ia passar naquela manhã e descreveu todos os passos que os assaltantes deram dentro da casa.



Os quatro ladrões, com idades entre os 22 e os 30 anos, são hoje presentes a primeiro interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal de Aveiro. Estão indiciados por crimes de roubo e sequestro.



‘Paulito’, o mais novo dos suspeitos, já foi condenado nove vezes, com penas suspensas, por tráfico de droga, furtos e roubos. João Mário, apontado como cabecilha, está indicado em processos de tráfico de droga. O quarto elemento, conhecido como ‘Americano’, foi expulso dos Estados Unidos por crimes violentos.