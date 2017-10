Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang usa gás para atacar multibanco

Ladrões fazem explodir ATM e fogem com milhares de euros.

Por João Tavares | 09:31

A 9 de setembro, um gang fez explodir a caixa de multibanco de Manique do Intendente, na Azambuja, ato criminoso imitado na madrugada de ontem em Maçussa, situada a apenas 4 km do primeiro alvo. A PJ tenta agora perceber se se trata do mesmo grupo de ladrões. Acabaram por fugir com milhares de euros.



O último ataque teve lugar às 5 da madrugada. O multibanco está instalado na junta de freguesia da Maçussa, à beira da estrada que atravessa a localidade. Uma viatura escura parou e o multibanco foi armadilhado pelos assaltantes. Injetaram gás e provocaram a explosão.



De seguida, e de modo a ter acesso às gavetas com o dinheiro, usaram uma marreta para arrombarem uma porta da Junta. Em poucos minutos fugiram com o dinheiro.



"O barulho acordou três a quatro pessoas que viram um carro escuro afastar-se com a mala aberta. Eles depois fizeram marcha-atrás até perto do multibanco, como se se tivessem esquecido de alguma coisa", contou ao CM José Avelino, presidente da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.



A explosão causou alguns estragos no edifício, tendo agora os cerca de 400 habitantes de Maçussa de percorrer 3 km até Vila Nova de São Pedro para poderem levantar dinheiro.



A GNR de Aveiras de Cima foi chamada até ao local, tendo isolado a zona até à chegada dos inspetores da Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária, agora encarregue da investigação.