Gangs à solta espalham terror em 150 roubos

Atuam armados com pistolas-metralhadoras e ameaçam populares.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Este ano já se registaram pelo menos 150 roubos, de acordo com dados da SIBS do primeiro semestre e o levantamento das notícias publicadas pelo CM de julho para cá. O último foi às 03h00 de ontem, em Almada, deixando um rasto de destruição num banco. Levaram uma gaveta metálica com 27 mil euros em notas.



"Desde 2012 [ano com 223 assaltos a multibancos] que não havia um número tão elevado de ataques", assegura fonte policial. Nesse ano foram desmantelados vários grupos que atuavam com explosivos. Entre 2013 e 2016, os assaltos não passaram da centena em cada ano.



A SIBS, que gere a rede multibanco, afirma que, em média, apenas um em cada três assaltos é consumado. No primeiro semestre do ano registou 86 ataques, dos quais 29 (33,72%) com sucesso. "Os meses de julho, agosto e setembro registaram um volume de ataques significativo, mas os dados estão ainda sob investigação por parte das autoridades competentes e em agregação para comparação com períodos homólogos", disse ontem a empresa ao CM.



A SIBS assegura estar a identificar "métodos adicionais" de prevenção, com detalhes "confidenciais". Fonte policial alerta que é contraproducente reforçar a blindagem dos multibancos. Tal apenas iria "fazer com que os assaltantes aumentassem a quantidade de gás injetada", provocando explosões "mais fortes e destruidoras", com riscos para pessoas.



Gás e fios elétricos para explosões

O método usado pelos ladrões nestes crimes é quase sempre o mesmo. Começam por forçar a ranhura da saída de dinheiro, onde acabam por injetar gás acetileno. Colocam então uns fios elétricos, que ligam à bateria de um carro.



O gang protege-se – por norma atrás de carros ou em esquinas – e provoca a explosão, acabando por danificar a máquina e possibilitar o acesso aos cofres do dinheiro.



PORMENORES

Poucos com tintagem

Fonte policial lamenta ao CM que os bancos não tenham generalizado a tintagem das notas. Por ter custos, menos de um quarto dos multibancos têm o sistema que travou os roubos em grande parte da Europa.



Militares da GNR feridos

A 11 de novembro, um grupo atacou três caixas multibanco em Barcelos, Esposende e Canidelo. Na fuga atiraram pó de extintor contra uma patrulha da GNR, ferindo dois militares.



Escaparam à PSP

A 4 de novembro um grupo preparava-se para assaltar uma caixa multibanco em Tires, Cascais, quando foi surpreendido pela PSP. Conseguiu escapar.



Acabam por fugir

A 7 de outubro, em Arranhó, Arruda dos Vinhos, um gang explodiu uma caixa multibanco e tentou o mesmo em Sapataria (Sobral de Monte Agraço) onde a GNR os esperava. Fugiram.

Há vários gangs ativos de ataques a caixas multibanco, que atuam de madrugada, com pistolas-metralhadoras e caçadeiras, em carros furtados e utilizando o gás para explodir os equipamentos, provocando danos graves. As zonas mais fustigadas são a Grande Lisboa e Margem Sul, a região Oeste e o Grande Porto.