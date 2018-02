Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gangster tenta escapar da prisão

Perigoso argentino escalou parede.

Por Magali Pinto e Miguel Curado | 01:38

Jairo Casanova, argentino, integrava o gang que raptou e matou a filha do ex-presidente do Paraguai e o filho do ministro da Saúde da Argentina. Após anos de fuga, Jairo foi apanhado com outros gangsters pela PJ de Aveiro. Ontem tentou escapar da prisão de alta segurança de Monsanto, com a ajuda de outros dois reclusos - Fábio ‘Cigano’ e Marco Costa.



Casanova estava no recreio a jogar futebol. Aproveitando um momento sem vigilância de guardas, os reclusos lançaram uma corda de lençóis para uma vedação de arame farpado.



O recluso argentino foi o primeiro a escalar a parede, enquanto Fábio ‘Cigano’ e Marco Costa esperavam. No entanto, ao chegar ao topo, a vedação cedeu, levando a uma queda. "Há falta de meios. Nada substitui a presença de guardas", disse ao CM Júlio Rebelo, do Sindicato Independente dos Guardas.



Para Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional, "esta situação prova a falta de cultura de segurança nas cadeias". Os Serviços Prisionais confirmaram que "pelas 10h30 foi detetada uma tentativa de evasão em Monsanto", cadeia onde está, entre outros, Pedro Dias, autor do massacre de Aguiar da Beira.