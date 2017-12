Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato resgatado de falésia em Lagos

Salvamento feito pela Polícia Marítima.

Por Ana Palma | 08:34

Os miados do gato foram ouvidos por um popular que, no dia de Natal, passeava nas falésias da Ponta da Piedade, em Lagos. Conseguiu fotografar o animal, que estava num buraco dentro de uma falésia, sobre o mar, de onde não conseguia sair, e deu o alerta.



Uma vez que o salvamento do animal só podia ser efetuado por via marítima, os bombeiros contactaram a Polícia Marítima (PM) de Lagos, que deslocou de imediato para o local três agentes, com uma embarcação e uma moto de água.



O resgate não foi, contudo, fácil: "O gato, que pertence a uma colónia de felinos que vive junto ao farol da Ponta da Piedade, não se deixou apanhar naquele dia, o que obrigou os agentes a deixarem-lhe comida e água e a voltarem na manhã de terça-feira", revelou o comandante Conceição Duarte. O gato acabou por ser resgatado são e salvo e devolvido à colónia.