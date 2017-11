Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

General cobra luvas em dinheiro vivo

Milhais de Carvalho recebia cerca de 1500 euros por mês dos graduados das messes.

Por Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 01:30

Raul Milhais de Carvalho, o major-general que chefiava a Direção de Abastecimento e Transportes (DAT) do Estado-Maior da Força Aérea, era a cabeça do polvo de corrupção instalado em doze messes daquele ramo, diz o Ministério Público.



No despacho de acusação, a que o CM teve acesso, é descrito como o oficial general, em prisão preventiva desde julho, recebia 1500 euros por mês de luvas na compra de bens alimentares, e que chegou a ir recolher em mãos o dinheiro de forma a eliminar intermediários numa fase em que já suspeitava estar sob investigação.



Estão acusados 40 militares e 46 empresários e empresas, pelo desvio de 2,5 milhões de euros "pelo menos desde 2011". O general contava com o apoio dos coronéis Lima e Fernandes, que tinham como "homens de mão" os capitães Dias e Oliveira, todos do topo da DAT, em Alfragide. Estes transmitiam as ordens para as messes: tinham de entregar 150 a 1500 €/mês aos chefes da rede. "Impuseram um esquema criminoso" – que passava pela sobrefaturação das compras de alimentos e "usaram a sua autoridade dentro da hierarquia militar" para o impor, acusa o DIAP de Lisboa, depois da investigação da Unidade de Combate à Corrupção da Judiciária.



O general e os dois coronéis são indiciados como "chefes" da rede. Eram avisados os graduados das messes: se dessem a ‘mensalidade’ não havia controlo de faturação e stock. Estes conseguiam o dinheiro em "regularizações de stock", que o coronel Fernandes e depois o general autorizavam sem controlo.



Entre janeiro de 2012 e setembro de 2016, os elementos de topo da DAT receberam pelo menos 353 mil euros: 1/3 era para o general; 1/3 para o coronel Fernandes; 1/6 para o coronel Lima; e 1/6 para o capitão Oliveira – e antes deste para o capitão Dias. Nos casos de Alfragide, Alcochete e Monsanto, as notas iam "diretamente" ao general Milhais de Carvalho, que depois as distribuía em três partes entre ele e os coronéis.



Guarda em casa 41 750 € em certificados de aforro

Quando foi apanhado, a 4 de julho, o major-general Milhais de Carvalho tinha em casa 41 750,69 € em oito certificados de aforro movimentados por si. O capitão Oliveira tinha 48 500 € também em aplicações de certificados de aforro "resultantes do dinheiro entregue pelos empresários como compensação pela sobrefaturação" das compras de alimentação.



Essa sobrefaturação era a forma de os graduados nas messes conseguirem o dinheiro exigido pela DAT. Aliciaram as empresas fornecedoras de bens alimentares para que faturassem mais do que realmente era entregue. O dinheiro sobrante dava para todos: chefes na DAT; graduados e oficiais nas bases e messes; e empresários.



Os responsáveis das messes também enganavam com eventos organizados ali, "dos quais retiravam indevidamente quantias em numerário". Um dos eventos foi um almoço na Base Aérea 5 (Monte Real) com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O responsável dessa messe, sargento-ajudante Jorge Gonçalves, pediu "ementa especial" para 56 pessoas, quando só estavam previstas 40. E recebeu faturas acima dos bens realmente entregues.