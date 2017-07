Na origem do desentendimento está a exoneração de cinco comandantes na sequência do furto de Tancos.

08.07.17

pub

O Comandante de Pessoal do Exército, general José Calçada, demitiu-se do seu cargo por alegadas "divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).A informação é avançada pelo Expresso que acrescenta que o general terá apresentado um pedido de exoneração de funções na passada sexta-feira.Ao que a publicação adianta, o general não terá concordado com a exoneração dos cinco comandantes, na sequência do furto de armas nos Paióis de Tancos.