Gerente bancário julgado no Algarve por levantar 74 mil euros de clientes

Suspeito terá falsificado assinaturas dos clientes e utilizou códigos de acesso de colegas do banco.

Por Lusa | 14:08

O gerente de uma agência bancária em Vila Real de Santo António vai ser julgado por ter levantado 74 mil euros de contas de clientes, num total de 92 crimes, informou esta quinta-feira o Ministério Público.Segundo a acusação, entre 2011 e 2014, o homem "fez diversos levantamentos de contas de clientes", lê-se num comunicado publicado no sítio de Internet da Procuradoria da Comarca de Faro. "Para o efeito e para esconder a sua atuação, o arguido terá falsificado as assinaturas dos clientes e utilizado o código de acesso ao sistema informático de outros trabalhadores do banco", acrescenta.Através deste esquema, o homem conseguiu apropriar-se de 74 mil euros, prejuízo assumido pelo banco, que ressarciu os clientes pela perda monetária.O homem, que é acusado de um crime de abuso de confiança qualificado, 51 crimes de falsificação de documento e 40 de falsidade informática, vai ser julgado por um tribunal coletivo.O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público da secção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, coadjuvado pela diretoria do Sul da Polícia Judiciária.