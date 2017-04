Agência de alunos desconhece estragos em hotel espanhol

Nuno Dias, gerente da Slide In, uma das agências que organizou as viagens de finalistas a Torremolinos, Espanha, nega ter tido conhecimento de quaisquer estragos feitos pelos alunos no hotel, avança a SIC Notícias.

"Os responsáveis do hotel só me informaram de que haveria uma parede sem estuque", avançou Nuno.

A Slide In irá continuar a realizar viagens de finalistas, contudo Nuno Dias informa que é provável que não voltem a ser feitas trajetos para Torremolinos.

"Irei voltar a fazer viagens de finalistas. Para Torremolinos é que talvez não, até pelo tratamento a que os alunos portugueses não tiveram direito", disse.

Sobre a possibilidade de os alunos estarem sob o efeito de álcool aquando das ocorrências, o gerente é taxativo. "Quando os alunos fazem o check-in, é lhes dado uma pulseira de acordo com a sua idade. Se forem maiores de idade têm uma pulseira, se forem menores recebem outra", afirmou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito