Gerês prepara terreno para festival de verão

Campo do Gerês é a freguesia do concelho de Terras de Bouro que, no final de julho, acolherá o Gerês Rock Fest





Durante dois dias, o Campo do Gerês recebe algumas das melhores bandas de rock nacionais, junto à aldeia submersa de Vilarinho das Furnas. Os PAUS e os portuenses Blind Zero são cabeças de cartaz.



E é a preservação do ambiente que está na ideia de quem leva a cabo esta iniciativa. Foi celebrado também um acordo com a Braval para que, nos dias do festival, se proceda à separação do lixo para reciclagem.

Com o cartaz do Gerês Rock Fest já completo, a organização começa a preparar a iniciativa que, nos dias 28 e 29 de julho, promete transformar a idílica serra - que é Património Nacional - na capital da música. Mas pretende também que a preservação do ambiente esteja na mente de todos os que naqueles dias procurem o Gerês para se divertirem ou descansar. Por isso, amanhã, convidam quem quer participar no festival a ajudar a preparar o espaço onde será realizado."Porque este é um festival com raízes à terra, que tem alma nas gentes locais e nas tradições, gente que respeita a natureza porque sabe o valor que ela representa, gente hospitaleira que quer partilhar o melhor que tem com quem chega, o festival prepara uma ação de limpeza das zonas nas imediações do recinto", explica a organização.Nesse sentido, em colaboração com o Deburicis - Clube de Arte e Recreio de Terras de Bouro, a organização promove, a partir das 16h30 de amanhã, uma atividade de limpeza com o objetivo de preparar o espaço para o festival de música. A mobilização foi feita, sobretudo, a partir das redes sociais, com o desafio lançado aos voluntários para uma "atividade de impacto ambiental positivo".