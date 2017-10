Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tesoureiro das estradas desvia 250 mil euros

Tesoureiro da Estradas de Portugal depositou nas contas pessoais cheques destinados ao Estado.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Durante pelo menos oito anos, um tesoureiro da delegação de Braga da Estradas de Portugal (EP) apoderou-se de 250 mil euros de dinheiro do Estado, que gastou em encontros sexuais, pagando hotéis, motéis e restaurantes de luxo. A investigação, liderada pela Polícia Judiciária de Braga, detetou milhares de pagamentos feitos a partir de seis contas que mantinha em diferentes bancos.



O gestor, que foi despedido após a denúncia do esquema, em 2014, foi agora acusado pelo Ministério Público. Responde por peculato e falsificação de documentos.



O esquema era simples e beneficiava da confiança depositada no gestor da tesouraria. António Manuel Paiva Costa era o único funcionário da EP com poderes para movimentar cheques emitidos à ordem do organismo público. Era o arguido que tratava em exclusivo das cobranças e que fazia os depósitos bancários desses valores.



Ora, pelo menos entre 2005 e 2013, segundo a acusação do Ministério Público, António Paiva Costa depositou nas suas contas pessoais cheques entregues à EP, que rasurava, escrevendo as iniciais do seu nome onde deviam constar as iniciais da entidade pública. Com recurso a colagens, fotocópias ou líquido corretor, falsificava também as guias referentes à entrega dos cheques.



No entanto, o gestor não enriqueceu - tem apenas um apartamento e um automóvel com 20 anos.