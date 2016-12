GNR trava gang após 4 assaltos

Os ladrões tinham conseguido atuar com discrição, em diversas freguesias, e roubar diversos materiais das residências e do stand, designadamente oito jantes, uma máquina de lavar roupa, um cilindro, um esquentador, duas baterias de automóvel e uma mala de ferramentas. O veículo de carga que usaram para transportar o material furtado foi também apreendido pelos militares da GNR.



A patrulha com os dois militares estranhou a presença daquele veículo numa freguesia mais rural e decidiu dar ordem de paragem ao grupo.Os ladrões tinham conseguido atuar com discrição, em diversas freguesias, e roubar diversos materiais das residências e do stand, designadamente oito jantes, uma máquina de lavar roupa, um cilindro, um esquentador, duas baterias de automóvel e uma mala de ferramentas. O veículo de carga que usaram para transportar o material furtado foi também apreendido pelos militares da GNR.

O que achou desta notícia?







8.7% Muito insatisfeito

8.7%



13%

13% 78.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







8.7% Muito insatisfeito

8.7%



13%

13% 78.3% Muito satisfeito Outras 23 pessoas também já deram o seu contributo pub

Passaram a madrugada desta segunda-feira a assaltar casas e estabelecimentos comerciais no concelho de Barcelos, mas foram apanhados pela patrulha da GNR quando regressavam a casa. A mala da carrinha que usaram encontrava-se carregada com diverso material, desde jantes de carros a uma máquina de lavar a roupa.Os ladrões, com idades entre 21 e 39 anos, foram detidos em flagrante pelos militares do posto da GNR de Barcelos, quando circulavam na freguesia de Ucha, em Barcelos, cerca das 06h30 de ontem. Depois de levados para o posto, foram presentes ao tribunal já à tarde, mas, ao fecho desta edição, não eram ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas pelo juiz de instrução criminal.O grupo, com antecedentes criminais, é suspeito de ter furtado em três casas e num stand de automóveis, só na madrugada de ontem. Mas a GNR acredita que possam ter efetuado mais crimes nas últimas semanas. Prossegue a investigação.