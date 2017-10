Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR alerta nas missas para burlas a idosos

Objetivo é chamar a atenção dos mais velhos para perigos do “canto da sereia”.

Por Secundino Cunha | 09:18

Foram missas diferentes aquelas a que tiveram direito centenas de fiéis da arquidiocese de Braga. É que, em várias igrejas, após a celebração, subiu ao altar um militar da GNR para alertar os mais velhos para os muitos burlões que se fazem passar por inspetores da Segurança Social, funcionários da EDP ou fiscais das Finanças.



"O objetivo é sempre o mesmo - roubar dinheiro ou ouro às pessoas que abordam", disse na Missa da manhã, na Basílica do Sameiro, o guarda principal Sérgio Dias, do Destacamento de Braga da GNR.



Numa iniciativa da Guarda Nacional Republicana em parceria com a Arquidiocese de Braga, o militar quis alertar para a habilidade com que estas burlões atuam, enganando com facilidade as vítimas.



"Andam bem vestidos, são simpáticos e educados e, dessa forma, conseguem convencer as pessoas de que as suas intenções são as melhores", afirmou Sérgio Dias.



De resto, este militar apelou aos fiéis para que desconfiem sempre das pessoas que os abordam, na rua ou em casa, e sobretudo que nunca acreditem em quem lhes falar da necessidade de trocar as notas.



Nesta iniciativa de esclarecimento, realizada em dezenas de igrejas dos concelhos de Braga, Vila Verde, Barcelos, Póvoa de Lanhoso e Fafe, os militares alertaram para as artimanhas dos burlões que, por norma, conhecem bem as rotinas e hábitos das vítimas.



Para além da questão da troca das notas, a mentira de quem tem uma encomenda de um familiar que está no estrangeiro é uma das fórmulas de engano mais usadas pelos ladrões.