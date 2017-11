Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apanha irmãos a tentar assaltar igreja

Denúncia de moradores levou patrulha a surpreender dupla a arrombar o templo.

Por Fátima Vilaça | 09:32

O som das pancadas persistentes na porta da igreja de Apúlia, ontem de madrugada, sobressaltou os moradores. Perceberam que estavam dois homens a tentar arrombar a porta do templo. A GNR de Esposende foi avisada e, rapidamente, os assaltantes foram surpreendidos. Ainda fugiram à chegada da patrulha que, no entanto, conseguiu deter os dois irmãos quando paravam em frente à casa onde vivem, em Barqueiros, Barcelos.



A dupla tinha no carro uma caixa de esmolas furtada na madrugada anterior na capela mortuária da mesma vila. Os suspeitos acabaram, no entanto, por ser libertados.



O alerta chegou à GNR pouco minutos depois das 03h00 da madrugada de ontem. De imediato, a patrulha, que se encontrava próxima do local, seguiu para a igreja.



Alertados pelo som do carro a chegar, os dois assaltantes ainda tiveram tempo para fugirem. Começou então uma perseguição por estradas secundárias que acabou na detenção dos dois irmãos, de 18 e 24 anos, menos de meia hora após o alerta.



No carro, a dupla de assaltantes trazia uma caixa de esmolas que tinha sido retirada na madrugada anterior da Capela Mortuária de Apúlia, além de uma marreta, uma picareta, uma serra de cortar ferro, um pé de cabra e um alicate de pressão usados para forçar a abertura das portas.



A GNR apreendeu todo o material e acabou por libertar a dupla de ladrões, que são ouvidos, amanhã por um juiz, em Esposende.