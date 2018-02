Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende 22 armas a idoso investigado por violência doméstica

Homem foi sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Por Lusa | 15:24

A GNR apreendeu 22 armas e cerca de seis mil munições a um octogenário de Monção investigado há quatro meses por violência doméstica, informaram esta quinta-feira as autoridades.



Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo da GNR explica que foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 22 armas de fogo, 5.827 munições de diversos calibres, 600 fulminantes e quatro embalagens metálicas de chumbos.



A operação foi concretizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, na quarta-feira, dando sequência a uma investigação iniciada em outubro de 2017, relacionada com violência física e psicológica que o homem supostamente exercia sobre a sua mulher.



Ainda de acordo com a GNR, o homem, de 80 anos, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.