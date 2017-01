GNR apreende 24 quilos de cocaína em praia do Porto Santo

A Polícia Judiciária tomou, entretanto, conta da ocorrência.



Em 2016, foram registadas quatro apreensões de droga que deram à costa na Madeira, sendo três no norte da ilha da Madeira e uma nas ilhas Desertas, num total de 52 quilogramas.



A GNR apreendeu na segunda-feira cerca de 24 quilogramas de cocaína na praia do Ribeiro Salgado, na ilha do Porto Santo, informou hoje a força de segurança em comunicado.De acordo com o oficial de comunicações e relações públicas do Comando Territorial da Madeira, Marco Nunes, a apreensão decorreu no âmbito de uma operação de vigilância do mar.Os militares da GNR detetaram o produto estupefaciente "junto à costa marítima, tendo sido recolhido e apreendido 23.881 gramas de cocaína, o equivalente a 119.405 doses".