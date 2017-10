Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende 4,25 milhões em roupa doada para África a IPSS que a vendia em feiras

96 mil artigos que alegadamente também viriam a ser convertidos em lucro, em vez de encaminhados para as comunidades africanas.

Por Lusa | 03.10.17

O comando de Lisboa da GNR revelou esta terça-feira que apreendeu 4,25 milhões de euros em vestuário a uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) de Santa Maria da Feira que vinha vendendo em feiras roupa doada para África.



A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Mafra, que a 4 de setembro apreendeu nessa cidade e também em Torres Vedras o equivalente a "200 mil euros em vestuário de marca".



A GNR encetou então novas diligências de investigação, acabando por efetuar a 28 de setembro uma busca aos armazéns da IPSS da Feira que recebera essas peças de roupa por parte de várias "marcas de renome", a título de doação, para que esse material fosse "enviado para um país da África Ocidental".



Segundo a GNR, a instituição vinha, no entanto, procedendo "à venda desses artigos em feiras, estando por isso indiciada na prática dos crimes de burla qualificada e fraude fiscal".



Quanto ao material apreendido no armazém da Feira, incluía 96 mil artigos que alegadamente também viriam a ser convertidos em lucro, em vez de encaminhados para as comunidades africanas que a IPSS se propusera ajudar.