GNR apreende 48 toneladas de folha de tabaco

A GNR apreendeu mais de 48 toneladas de folha de tabaco no distrito de Castelo Branco, representando um valor aproximado de imposto em falta de 10 milhões de euros, foi esta segunda-feira anunciado.Em comunicado, a GNR explica que a apreensão foi efetuada na sexta-feira, através da unidade de ação fiscal de Évora e adianta que foi detido um homem de 62 anos, indiciado pela prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e introdução fraudulenta no consumo qualificada."No âmbito da investigação foram efetuadas uma busca domiciliária e duas não domiciliárias onde foram apreendidos 48.073 quilos de folha de tabaco embalado para venda ao público, 10.380 euros em numerário e diverso material de etiquetagem e acondicionamento de tabaco", lê-se no documento.