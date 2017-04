GNR apreende arsenal para transformação

A investigação culminou esta segunda-feira com sete buscas, três delas domiciliárias. A loja de Aveiro também foi alvo das buscas, mas o proprietário não se encontrava em Portugal e ainda não foi localizado.

Uma rede de transformação de armas foi desmantelada na sequência de uma investigação iniciada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé e que resultou na apreensão de um arsenal de 53 carabinas de ar comprimido e mais de 200 silenciadores - objeto proibido em Portugal.A compra das armas e dos silenciadores era feita numa loja de Aveiro por um homem de 55 anos, residente em Loulé, e outro homem, de 46, de Viseu, que foram detidos. O objetivo era transformar as 53 carabinas de ar comprimido em armas de fogo para posterior venda. As autoridades acreditam que seriam usadas para caça furtiva e, eventualmente, para outros crimes, como assaltos e roubos. "Essa possibilidade não está excluída.Quando falamos de armas ilegais, são armas que, quem as compra, não o faz para uma atividade lícita, o que nos abre um leque de possibilidades de utilização, o que nos preocupa", assumiu o major Paulo Santos, comandante do destacamento da GNR de Loulé.