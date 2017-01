GNR apreende mais de três toneladas de pescado

"Foram apreendidos 2.427 quilos de espadarte, com um valor presumível de cerca de 24.270 euros, e foi identificado o infrator. O espadarte foi sujeito a regime de primeira venda", acrescenta a força de segurança.



No porto de pesca de Peniche foi detetado um desembarque de pescado não entregue na lota para ser sujeito ao sistema de leilão obrigatório."Foram apreendidos 2.427 quilos de espadarte, com um valor presumível de cerca de 24.270 euros, e foi identificado o infrator. O espadarte foi sujeito a regime de primeira venda", acrescenta a força de segurança.

A GNR anunciou esta sexta-feira a apreensão de mais de três toneladas de pescado, avaliadas num valor superior a 28 mil euros, em operações efetuadas em Alcochete, distrito de Setúbal, e Peniche, distrito de Leiria.Em Alcochete, os militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa fiscalizaram duas viaturas que transportavam 620 quilos de amêijoa, com o valor de 4.340 euros."A amêijoa foi capturada no estuário do Tejo e apreendida por falta de documentos de registo e transporte, tendo sido identificados dois homens. Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural", refere a GNR.