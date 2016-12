GNR apreende material furtado no bairro do Olival

A GNR não divulgou se alguém foi detido depois destas buscas.

A GNR apreendeu na manhã desta quarta-feira centenas de artigos furtados na sequência de uma operação que investiga furtos a estabelecimentos comerciais na zona do Grande Porto.Os militares fizeras buscas em diversas habitações do bairro do Olival, em Vila Nova de Gaia, e apreenderam ainda centenas de artigos usados pelos assaltantes para consumarem os roubos.A operação da GNR investiga roubos efetuados em vários concelhos da zona do Grande Porto, nomeadamente a máquinas de tabaco e caixas multibanco.