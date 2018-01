Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende meia tonelada de bivalves em Matosinhos

Apreensão com valor total e presumível de 3.909 euros.

19:22

A GNR de Matosinhos apreendeu esta quarta-feira mais de meia tonelada de bivalves, "com um valor total e presumível de 3.909 euros", tendo sido identificado "um indivíduo que conduzia a viatura", segundo anunciou hoje aaquela força.



Em comunicado, a GNR refere que "a ação foi efetuada no decorrer de uma fiscalização rodoviária", realizada durante a madrugada, "tendo o pescado sido apreendido por falta de documentos que sustentem a sua proveniência e comercialização".



Além do indivíduo identificado, foram "levantados dois autos de contraordenação por falta de acompanhamento de documentos obrigatórios".