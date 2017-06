GNR apreende quase duas toneladas de amêijoa japonesa no Grande Porto

O que achou desta notícia?







A GNR anuncia que deteve esta quinta-feira de madrugada quase duas toneladas de amêijoa japonesa numa carrinha que circulava numa via rápida na zona do Grande Porto e que renderia no mercado cerca de 16 mil euros.Em declarações à Lusa, João Moderno, comandante de Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, explicou que hoje de madrugada, pelas 03h00 da manhã numa via rápida do Grande Porto a GNR apreendeu dentro de uma carrinha quase duas toneladas (1.800 quilos) de amêijoa japonesa.Os bivalves apreendidos deveriam render no mercado, segundo a GNR, cerca de 16 mil euros.