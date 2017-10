Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende sete mil doses de droga e detém sete alegados traficantes no norte

Operação decorreu nos distritos do Porto e de Braga.

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de sete pessoas por tráfico de estupefacientes e a apreensão de mais de sete mil doses de droga, nos distritos do Porto e Braga.



Em comunicado, a GNR refere que foram detidos cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 50 anos, nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Paços de Ferreira.



Segundo a Guarda, as detenções ocorreram durante o último fim de semana, no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga, que decorria há cerca de sete meses.



Durante a operação, foram efetuadas 13 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias em vários concelhos, tendo sido apreendidos 2,8 quilos de haxixe (suficiente para mais de cinco mil doses), 1.242 doses de heroína, 1.050 doses de cocaína, duas plantas de canábis e diverso material relacionado com o tráfico de droga.



Foram ainda apreendidas dez armas de fogo, 1.380 munições de diversos calibres, dois sabres baioneta e três caixas de pólvora, além de 13 telemóveis e um 'ipad', dois veículos e 6.344 euros em dinheiro.



A operação contou com a colaboração da PSP de Braga e do Porto e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional dos Serviços Prisionais.