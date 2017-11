Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende tonelada e meia de cortiça furtada

Apreensão aconteceu em Ferreira do Alentejo.

15:35

Cerca de uma tonelada e meia de cortiça furtada foi apreendida esta madrugada pela GNR, na zona de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da força de segurança.



De acordo com a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, dois homens de 30 e 52 anos foram constituídos arguidos por furto de cortiça e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).



Os dois homens foram intercetados por militares da GNR, numa propriedade agrícola de Ferreira do Alentejo, quando se preparavam para encetar a fuga num veículo ligeiro de mercadorias.



Na viatura foram detetados cerca de 1.500 quilos de cortiça furtada, no valor aproximado de quatro mil euros.



Segundo a fonte, os dois suspeitos têm antecedentes criminais pela prática de furtos.