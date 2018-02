Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreendeu 10 toneladas de biqueirão subdimensionado em Ílhavo

Valor do material apreendido em dois armazéns ronda os 100 mil euros.

15:43

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu em dois armazéns situados na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, cerca de dez toneladas de biqueirão subdimensionado, com o valor presumível de 100 mil euros, informou esta quinta-feira aquele organismo.



Em comunicado, a GNR refere que o pescado foi apreendido na quarta-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura e desembarque de pescado fresco, provenientes da pesca por arte de cerco.



De acordo com a mesma fonte, o biqueirão apreendido não cumpria os tamanhos mínimos estabelecidos por lei.



"Efetuadas diligências, apurou-se que o pescado tinha sido capturado por três embarcações, sendo identificados os respetivos armadores e elaborados os autos de contraordenação", refere a mesma nota.



Após inspeção higiossanitária, o pescado subdimensionado foi considerado próprio para consumo e doado a várias instituições de solidariedade social da região.