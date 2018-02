Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreendeu nove mil litros de bebidas alcoólicas

Em causa crimes de fraude fiscal e introdução fraudulenta no consumo qualificada.

19:08

O Destacamento de Ação Fiscal da GNR em Lisboa apreendeu cerca nove mil litros de bebidas alcoólicas, cujo valor estimado ultrapassa os 90 mil euros, por fraude fiscal e introdução fraudulenta no consumo qualificada.



A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu, na terça-feira, "cerca de 93 mil euros em bebidas alcoólicas por fraude fiscal e introdução fraudulenta no consumo qualificada, nos distritos de Leiria, Santarém, Setúbal e Beja", anunciou a GNR, numa nota enviada hoje à agência Lusa.



A apreensão ocorreu na sequência de uma investigação desenvolvida pela GNR, que detetou que "um grupo se dedicava à produção de bebidas licorosas, as quais eram distribuídas e vendidas em restaurantes e cafés, furtando-se ao pagamento dos respetivos impostos".



A investigação foi desencadeada no âmbito de "um inquérito crime relacionado com a produção e comercialização ilícitas de bebidas alcoólicas, delegado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)", adianta aquela força.



A operação da GNR culminou com a realização de 11 buscas, das quais oito domiciliárias e três em armazéns e anexos, na sequência das quais foram constituídos nove arguidos.



No âmbito das buscas, para além das bebidas, foram apreendidas "documentação diversa, relacionada com a atividade criminosa", cerca de 12 mil euros em numerário, uma viatura, duas armas de fogo, 40 munições e oito telemóveis.



Os cerca de nove mil litros de bebidas alcoólicas apreendidas acendem a um "valor presumível de 93 mil euros", acrescenta a GNR, indicando que também foram apreendidos "equipamentos e objetos diversos utilizados" na "produção e acondicionamento" dessas bebidas.



Na sequência da operação, "foram constituídos arguidas nove pessoas, por fraude fiscal e introdução fraudulenta no consumo de bebidas alcoólicas, das quais duas foram detidas, em flagrante delito, por posse ilegal de arma e outra por posse de arma proibida", informa ainda a GNR.