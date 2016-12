GNR aprende cerca de 20 toneladas de azeitona

Nessa outra herdade, continuou, os suspeitos "descarregaram a azeitona e voltaram ao monte para tirar o trator que tinha ficado atolado", mas, "se calhar, alertados pela presença da GNR", depois de avisada pelos proprietários do Monte do Corveiro, "abandonaram o local e deixaram um trator carregado e as azeitonas que tinham descarregado dos outros dois".



"Ainda estivemos em vigilância durante a noite de sexta-feira e esta madrugada, mas, como os suspeitos não regressaram, optámos hoje por efetuar a apreensão e entregar a azeitona ao respetivo proprietário", disse.



A GNR tem em curso investigações para apurar a identidade e dos autores do furto.



O Comando Territorial de Beja da GNR anunciou hoje ter apreendido cerca de 20 toneladas de azeitona furtadas, no valor de 11 mil euros, num monte no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando de Beja da GNR explicou que a operação foi realizada, na sexta-feira e na madrugada de hoje, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, após o furto de azeitona ter sido denunciado pelos proprietários do Monte do Corveiro, em Ferreira do Alentejo.Segundo a mesma fonte, "os proprietários tinham por hábito deixar a azeitona apanhada já carregada em tratores", ao fim de cada dia, mas, na noite de quinta para sexta-feira, "alguém foi lá e utilizou os três tratores que se encontravam carregados para levar a carga".