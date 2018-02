Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR captura evadido da prisão da Covilhã

Homem condenado por conduzir sem carta e ameaças teve precária e não voltou à prisão.

Por Lusa | 15:47

A GNR capturou no Teixoso, concelho da Covilhã, um homem de 66 anos, que se encontrava na situação de evadido do Estabelecimento Prisional da Covilhã, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.



Em nota de imprensa, a GNR adianta que a detenção foi realizada na quinta-feira no decorrer de uma ação de prevenção que contou com o apoio do Destacamento de Intervenção.



"No decorrer de uma ação de prevenção e combate à criminalidade, o indivíduo adotou um comportamento suspeito, o que levou os militares a realizarem algumas diligências, sendo possível apurar que o indivíduo tinha iniciado o cumprimento de uma pena de prisão em novembro de 2017, por crimes de condução sem habilitação legal, ameaças e injúrias, tendo saído do estabelecimento prisional com licença de curta duração e entrando em ausência ilegítima, desde o dia 12 de fevereiro, por não se ter apresentado", refere a nota.



De acordo com a informação, o indivíduo foi entregue no Estabelecimento Prisional da Covilhã.