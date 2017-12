Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR colhido em serviço foi a sepultar

Lino Calado foi atropelado no Pinhal Novo. Morreu esta segunda-feira.

Por J.T. | 21.12.17

Foi esta quarta-feira a sepultar, no cemitério do Poceirão, em Palmela, o militar da GNR que foi atropelado em serviço no Pinhal Novo.



Lino Calado foi primeiro colhido na semana passada por uma viatura e depois transportado em estado grave ao hospital.



Acabou por morrer esta segunda-feira.



As cerimónias fúnebres foram presenciadas pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, que fez questão de dar apoio aos familiares e amigos do militar.